Mercato Milan, tris di nomi per l'attacco in vista di gennaio: Furlani sfoglia la margherita, può tornare di moda quell'operazione

Calciomercato Milan, Tare lo avvisa: ha due mesi per restare in rossonero, possibile cessione a gennaio. La situazione

Calciomercato Milan, conferme su Alex Jimenez: messaggio del Bournemouth e Real Madrid tagliato fuori? La situazione

Calciomercato Milan LIVE: Allegri sogna Kim e Icardi a gennaio, idea Giovane

Giovane Milan, per l'attacco spunta la punta del Verona: primi contatti, Tare deve battere la concorrenza di quel club

11 minuti ago

Furlani

Mercato Milan, i rossoneri hanno tutta l’intenzione di intervenire in attacco a gennaio: tris di nomi sul taccuino del club

Il mercato Milan è particolarmente «vigile sul fronte attaccante». La crisi di Santiago Giménez e le incertezze sulle condizioni fisiche di altri elementi offensivi, come Leão e Pulisic, spingono la dirigenza, con il DS Igli Tare e Massimiliano Allegri, a sondare diverse opzioni per il mercato di gennaio.

Come riportato da Gazzetta.it, l’attenzione del Diavolo non è focalizzata unicamente sul nome di Artem Dovbyk, il centravanti ucraino della Roma, ma si estende ad altri profili europei con un alto potenziale.

Mercato Milan, occhi in Francia e Germania

La strategia del Milan si concentra su due talenti emergenti in Francia e Germania:

  1. Panichelli (Francia): «In Francia piace Panichelli». L’attaccante argentino dello Strasburgo è «seguito» attentamente dagli scout rossoneri. Si tratta di un profilo giovane e duttile che incarna la filosofia del Milan di investire su giocatori con un alto potenziale di crescita, un po’ come avvenuto con Jiménez, sebbene con risultati finora deludenti.
  2. Burkardt (Germania): L’«idea Burkardt in Germania» è un’altra pista calda. Il tedesco dell’Eintracht Francoforte è un nome che circola nell’ambiente milanista e la sua valutazione si aggira intorno ai «30 milioni» di euro. Un investimento oneroso, ma che rifletterebbe la necessità del club di puntare su un giocatore già affermato a certi livelli per risolvere l’emergenza in attacco.

L’ipotesi scambio con la Roma

Oltre ai nomi in entrata, a gennaio «può tornare di moda lo scambio con la Roma con Dovbyk». Questo scenario, che coinvolgerebbe giocatori in esubero o in cerca di rilancio in entrambe le squadre, permetterebbe al Milan di operare sul mercato senza un esborso economico immediato. L’obiettivo primario resta colmare il vuoto lasciato dalla crisi di Giménez e assicurare ad Allegri un terminale offensivo affidabile.

