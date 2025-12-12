Zirkzee, torna un obiettivo del Milan: concorrenza Roma, le richieste dello United e non solo! Tutti i dettagli

Zirkzee obiettivo di calciomercato per il Milan di Massimiliano Allegri, tutti i dettagli legati a questa trattativa

Il mercato si infiamma attorno a Joshua Zirkzee, il talentuoso attaccante olandese attualmente di proprietà del Manchester United. Dopo un periodo di apparente stallo, i rossoneri di Massimiliano Allegri sembrano essere tornati prepotentemente alla carica per assicurarsi le prestazioni del giovane centravanti, che rappresenterebbe un innesto di qualità e prospettiva per il reparto offensivo del Diavolo.

Milan vs. Roma: Duello per l’Attaccante

La notizia, riportata in mattinata da La Gazzetta dello Sport, svela un rinnovato interesse da parte della dirigenza milanista, ma sottolinea anche la forte concorrenza proveniente dalla Capitale. Anche la Roma, guidata dal nuovo direttore sportivo Igli Tare, ex Lazio, ha messo nel mirino il classe 2001, valutandolo come potenziale rinforzo per l’attacco.

La situazione, tuttavia, non è priva di complessità, soprattutto per la squadra giallorossa. Tare, infatti, prima di sferrare l’assalto decisivo all’obiettivo, dovrebbe risolvere la grana relativa a Santiago Gimenez, l’attuale centravanti titolare della squadra capitolina. La cessione dell’attaccante messicano – un’operazione non semplice – è considerata la condizione sine qua non per liberare il budget necessario e lo slot nella rosa per l’arrivo di Zirkzee.

Le Condizioni dello United: Prestito con Obbligo

A complicare ulteriormente il quadro ci sono le rigide condizioni imposte dal Manchester United. I Red Devils non sembrano intenzionati a privarsi a titolo definitivo del loro prospetto in questa finestra di mercato. La formula gradita ai club inglesi, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe un prestito con obbligo di riscatto fissato per il prossimo giugno.

Questa impostazione finanziaria, sebbene non preveda un esborso immediato, impegna pesantemente la società acquirente per il futuro e sposta l’investimento decisivo alla prossima stagione. È su questa base che il club meneghino e i giallorossi dovranno lavorare per convincere lo United.

Per il Milan, alla ricerca di un attaccante giovane ma già pronto a fare la differenza, Zirkzee rappresenta una priorità. Il giocatore olandese, noto per la sua tecnica e la capacità di giocare spalle alla porta, potrebbe essere il profilo ideale per dare una svolta all’attacco e supportare al meglio la manovra del club lombardo. La prossima settimana sarà cruciale per capire chi tra i rossoneri e la squadra della Capitale riuscirà a superare gli ostacoli posti dallo United e dalla situazione in uscita.