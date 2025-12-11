Allegri, richiesta chiara alla società: importante retroscena, il tecnico si aspetta tre colpi a gennaio. Ultime

Allegri è convinto che coi giusti innesti a gennaio il Milan possa lottare fino alla fine per lo scudetto: il tecnico vuole tre giocatori

La posizione di Massimiliano Allegri riguardo le prossime mosse di calciomercato è netta e priva di ambiguità, sebbene non sia una richiesta conflittuale. Secondo quanto riportato da Pietro Balzano Prota di MilanVibesHQ, il tecnico livornese è categorico: «Allegri vuole, vuole, un aiuto sul mercato».

Il giornalista specifica subito il contesto emotivo della richiesta, tranquillizzando l’ambiente: «Allegri non è in guerra (non so se mi spiego)». Non si tratta di un ultimatum o di una protesta contro la dirigenza, quanto piuttosto di una richiesta di supporto per un gruppo in cui crede fermamente.

Allegri, fiducia totale nel potenziale di squadra: tre richieste sul mercato

La spinta di Allegri per un intervento sul mercato è motivata dalla sua fiducia totale nel progetto attuale. Il tecnico è convinto che la squadra abbia un potenziale altissimo e che stia seguendo il percorso giusto.

Credenza nel Gruppo: Allegri «crede molto in questa squadra» e nel «potenziale» che il gruppo sta dimostrando in campo, come evidenziato dalla leadership in classifica ottenuta nonostante le difficoltà.

Supporto Necessario: L'«aiuto» richiesto sul mercato serve a integrare quei tasselli mirati — un difensore, un centravanti, o un centrocampista — che possano elevare ulteriormente il livello e la profondità della rosa in vista della seconda metà di stagione, che sarà cruciale tra campionato e Supercoppa.

Allegri riconosce i meriti del gruppo per il «percorso che questo gruppo sta facendo», ma sa che per mantenere le aspettative alte e ambire allo Scudetto, è necessario che la dirigenza fornisca gli strumenti adeguati per sostenere lo sforzo. La sua richiesta è quindi un segnale di ambizione e responsabilità, non di insoddisfazione.

La pressione di Allegri si allinea con le mosse che la dirigenza, con Igli Tare e Geoffrey Moncada, sta già compiendo: dal nodo Gimenez per l’attacco (Zirkzee) al bisogno di un difensore, le priorità sono chiare. L’intervento sul mercato non è più una possibilità, ma una necessità per trasformare il potenziale in successi concreti.