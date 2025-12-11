Mercato Milan, il colpo di gennaio è Zirkzee? L’olandese scala le gerarchie nonostante le smentite. E Tare…

Mercato Milan, prende forma la suggestione Zirkzee per l’attacco in vista del mese di gennaio: Tare stregato dall’olandese

Il calciomercato del Milan continua a essere dominato dalla ricerca spasmodica di un attaccante, e il nome di Joshua Zirkzee si conferma essere una priorità calda e concreta. Nonostante alcuni tentativi di depistaggio o di minimizzazione dell’interesse provenienti dall’ambiente rossonero, la notizia di un «ritorno di fiamma» per l’olandese è stata confermata in esclusiva e con forza da Pietro Balzano Prota su MilanVibesHQ.

Il giornalista ribadisce con chiarezza che, benché «dal club arrivi qualche smentita (non da tutti…)», il Milan ha agito attivamente per comprendere la fattibilità dell’operazione. Nelle scorse settimane, la dirigenza ha infatti «chiamato l’entourage del giocatore» per capire le eventuali condizioni di uscita dal Manchester United.

Mercato Milan, Tare stregato da Zirkzee

Questa mossa ufficiale dimostra la determinazione del Direttore Sportivo Igli Tare di puntare su Zirkzee, un profilo che per talento, fisicità e conoscenza del campionato italiano è ritenuto ideale per il progetto tecnico di Massimiliano Allegri. Sebbene l’olandese non sia il classico centravanti d’area, la sua capacità di svariare e la sua visione di gioco sono viste come un upgrade sostanziale per l’attacco.

Le smentite che trapelano da alcune frange del club potrebbero far parte di una precisa strategia volta a non alzare il prezzo del cartellino e a non attirare ulteriormente la concorrenza, in primis quella della Roma. Il Milan è consapevole che l’affare Zirkzee si legherà inevitabilmente alla risoluzione della situazione di Santiago Gimenez, ma intende farsi trovare pronto nel momento in cui la cessione del messicano si concretizzerà.

Il Milan è a conoscenza delle condizioni stringenti poste dal Manchester United – prestito con obbligo di riscatto condizionato alla Champions League – ma il fatto di aver avviato i colloqui con l’entourage (gestito dal super agente Kia Joorabchian) testimonia la volontà di negoziare sui dettagli della formula.

Il Diavolo, come noto, preferirebbe un diritto di riscatto sui 35 milioni anziché l’obbligo. Ma, in attesa di sbloccare la complessa situazione di Gimenez, la pista Zirkzee è viva e vegeta, con i contatti che hanno già superato la fase del semplice rumor. Il Milan è pronto a trasformare l’olandese nella sua prima scelta per la rivoluzione offensiva di gennaio.