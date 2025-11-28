Zille esalta Bartesaghi: «Ha una grande base e non si scompone». Poi svela il retroscena Modric nel derby

Zille celebra la maturità del giovane terzino rossonero Bartesaghi e analizza la mossa strategica di Modric nel Derby

La giornalista Federica Zille, intervenuta ai microfoni di Radio Rossonera, ha dedicato un’analisi approfondita al giovane Davide Bartesaghi, rivelazione del Milan in questo inizio di stagione. Secondo la Zille, il terzino è un “ragazzo molto maturo” che si è ritrovato titolare nel Derby di Milano senza probabilmente immaginare di raggiungere tale traguardo a inizio campionato. La sua presenza in campo non è più una necessità, dato che Estupinan è “assolutamente recuperato”, ma una scelta a tutti gli effetti da parte di Massimiliano Allegri.

LA MATURITÀ DI BARTESAGHI E L’IMPORTANZA DI MILAN FUTURO – «Bartesaghi è un ragazzo molto maturo che si è ritrovato titolare senza, presumo, immaginare di poterlo essere a inizio stagione. Vedere Bartesaghi che non si scompone sentendo queste parole, che mantiene la misura in tutto, credo che sia una grande base per lui avere questo tipo di carattere»

La Zille ha evidenziato come anche Gigi Buffon lo stia osservando in chiave Nazionale italiana, ma Bartesaghi non si “scompone”, mantenendo una “grande consapevolezza”. La giornalista ha poi sottolineato l’importanza del ruolo di Milan Futuro (l’U23 rossonera), spesso bollato come un fallimento, ma che secondo il giocatore stesso gli è “servita” per mettersi alla prova in un campionato diverso rispetto alla Primavera.

Modric “non è un angelo”: la mossa contro Lautaro

L’analisi della Zille si è spostata su Luka Modric, definendo il croato un giocatore che “sa farsi valere” e che “non sottovaluterei” nella sua capacità di farsi rispettare. Un esempio lampante è stato l’episodio nel Derby che lo ha visto coinvolto in un contatto con Bastoni.

LA ZILLE SU MODRIC E IL TRASH TALKING – «Anche quando va addosso a Bastoni, perché lì c’è stato un contatto e il difensore nerazzurro rimane a terra, capisce che c’è un minimo rischio di potere essere punito per qualcosa e quindi fa quello che fa un grande calciatore: percepisce il pericolo, resta lì, fa un po’ trash talking e Lautaro reagisce. Non tratterei Modric come un angelo perché per fortuna del Milan non lo è»

Secondo la Zille, Modric ha percepito il pericolo di essere punito e ha utilizzato il “trash talking” per provocare la reazione di Lautaro Martinez. Il Milan può dirsi fortunato ad avere in rosa un giocatore così abile e astuto.