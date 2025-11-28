Milan Futuro, Bartesaghi e non solo: l’obiettivo prosegue. I risultati non vanno, ma i giocatori ci sono

Milan Futuro – Oltre a Bartesaghi, altri calciatori sono usciti fuori dalla seconda squadra rossonera

Nonostante le difficoltà sul campo, il progetto Milan Futuro continua a dimostrare il suo valore come fucina di talenti per il club di Via Aldo Rossi. Sebbene la classifica non sorrida alla seconda squadra del Diavolo, attualmente impegnata ad arrancare in Serie D dopo la retrocessione dalla C subita la scorsa stagione, l’obiettivo principale del progetto — formare calciatori pronti per l’alto livello — sta proseguendo in maniera estremamente positiva, garantendo un flusso costante di giovani promesse verso la prima squadra e il mercato.

Bartesaghi e Zeroli: I Frutti della Cantera Rossonera

I primi risultati concreti sono già visibili nell’organico principale guidato da Massimiliano Allegri, il navigato stratega toscano. Davide Bartesaghi, il giovane difensore esterno dotato di grande corsa e tecnica, è ormai una presenza fissa in prima squadra. La sua crescita è stata talmente rapida da renderlo quasi un titolare, dimostrando come il vivaio rossonero possa fornire soluzioni immediate e di qualità.

Un altro talento che si è messo in mostra è Zeroli. Il centrocampista noto per le sue doti fisiche e la visione di gioco, è attualmente in prestito al Monza in Serie B. Questa esperienza in una categoria superiore sta permettendo al ragazzo di maturare e acquisire il ritmo partita necessario per un futuro ritorno alla base con un bagaglio di esperienza arricchito.

Il Colpo Jiménez: Affare Milionario in Vista per il Milan

Il vero affare in termini economici e la dimostrazione del valore del progetto arriva però da oltremanica. Il terzino Jiménez è approdato al Bournemouth, club di Premier League. L’accordo, stando alle informazioni riportate da La Gazzetta dello Sport, è stato strutturato con una formula che potrebbe garantire un incasso significativo per il Milan.

In caso di riscatto da parte del club inglese, i rossoneri potrebbero incassare una cifra che supererebbe i 20 milioni di euro. Questa potenziale entrata non solo rappresenta una boccata d’ossigeno per le casse del club di Milano, ma conferma l’efficacia del “Milan Futuro” nel valorizzare i suoi prospetti fino a generare importanti plusvalenze, nonostante le difficoltà di categoria. Il valore del progetto, dunque, non si misura solo in punti, ma soprattutto nella qualità dei giocatori prodotti e nell’impatto economico che sono in grado di generare.

Tra gli altri talenti cresciuti grazie alla seconda squadra c’è anche quello di Francesco Camarda che ha fatto la sua esperienza in Serie C.