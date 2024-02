Zielinski Milan, De Laurentiis tuona: «Da luglio non sarà più con noi. Apriremo a tutte le opportunità». Le parole del presidente del Napoli

Nella conferenza stampa alla vigilia di Napoli Hellas Verona ha preso parola il patron degli azzurri, Aurelio De Laurentiis. Ovvio che il focus del suo intervento sia stato sull’esclusione di Piotr Zielinski dalla lista UEFA degli azzurri, dopo che l’Inter ha avviato i contatti per ingaggiare il polacco a parametro zero. Il giocatore era stato accostato anche al calciomercato rossonero.

SULL’ESCLUSIONE DI ZIELINSKI – «Dovete tenere presente tutte le varie componenti, restrittive, non per colpa nostra. L’Uefa stabilisce un numero di presenze, noi abbiamo fatto un certo numero di acquisti e mi dispiace aver rinunciato a Zielinski e Dendoncker, Zielinski lo conosciamo, sappiamo cosa può dare e non può dare mentre per l’altro centrocampista in funzione della prossima annualità devo capire chi prendere in maniera definitiva vista l’opzione. Il problema è saper scindere, l’investimento vero è la sperimentazione, non la vittoria ad ogni costo. Io credo che dal 18 febbraio, finalmente al completo, avremo opportunità per dire che ripartiremo in maniera corposa, senza scuse e disagi. Avremo una rosa per competere a qualunque livello. Ho letto che qualcuno aveva dubitato… che ci fosse una ripicca o un’azione vendicativa verso Zielinski, assolutamente no. E’ una splendida persona, un bravissimo ragazzo ed un giocatore di livello, ma ripeto: le scelte sono state fatte visto che è in uscita. Dal 1 luglio non sarà più con noi e dovremo aprire una finestra sulle opportunità in entrata e dovremo capire se confermarle. Abbiamo Traoré che ha un’opzione di riscatto, lo stesso per Dendoncker, ma non c’era posto neanche per lui»