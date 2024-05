Infortunio Maignan, arriva la DECISIONE di Pioli: le ULTIME in vista di Torino Milan

Infortunio Maignan, arriva la decisione di Stefano Pioli: le ultime in vista della sfida di domani sera tra Torino e Milan

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli ha sciolto le riserve in vista della sfida di domani sera tra Torino e Milan per quanto riguarda le condizioni di Mike Maignan.

Il portiere francese in questa settimana ha pienamente recuperato dal problema al polpaccio accusato prima della gara contro la Juve e verrà regolarmente convocato. Tuttavia, per evitare rischi con l’Europeo alle porte, Maignan partirà dalla panchina. Il titolare sarà ancora Marco Sportiello.