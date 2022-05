Ze Maria: «Scudetto? L’ultimo ostacolo del Milan è l’Atalanta»

Ze Maria, famoso ex calciatore, ha parlato della lotta scudetto tra Milan e Inter: l’ultimo ostacolo dei rossoneri è l’Atalanta

Intervistato da TMW, Ze Maria ha analizzato la corsa scudetto e la gara del Milan di domenica contro l’Atalanta:

«E’ l’unico ostacolo rimasto per i rossoneri visto che l’Atalanta è in lotta per l’Europa e ha bisogno di due vittorie per entrarci. Al tempo stesso il Cagliari, avversario dell’Inter in campionato, lotta per non retrocedere. Non sono gare facili».