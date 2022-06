Zazzaroni sul sistema calcio italiano: «I conti delle società sono disastrosi»

Ivan Zazzaroni, noto giornalista, ha parlato del mercato e del movimento calcistico italiano: i conti uccidono i sogni delle società

Sulle colonne del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha dichiarato:

«I conti uccidono i sogni. E da noi li uccidono all’alba. Ci stanno togliendo anche quelli per colpa dei bisogni (delle società). A due mesi dall’inizio del campionato non si muove una voglia che rosso di bilancio non voglia. Il mercato degli acquisti ristagna, quello delle cessioni (necessarie e salvifiche) è ugualmente bloccato. Giocatori di qualità, costati milioni, come Dybala, Bernardeschi, Insigne e Mertens, sono stati serenamente dismessi, il money ha smesso di circolare e le idee sono state accantonate per il timore di doverle realizzare. La domanda sorge spontanea: i signori che chiedono ogni anno all’appassionato di tirar fuori tanti quattrini per gli abbonamenti tv o allo stadio, quanto pensano che il poveretto possa reggere ancora, di fronte agli scaffali di qualità sempre più desolatamente vuoti? Torniamo nelle fabbriche della passione, nell’Italia dei campanili. I campionati cosiddetti minori – vedi quello di Palermo e Bari – hanno trovato la fonte dell’emozione. Fermate questo mondo, o a scendere saranno in tanti».