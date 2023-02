Zazzaroni su Zaniolo: «Andare in Turchia a 23 anni è un fallimento tecnico». Le parole del giornalista

Ivan Zazzaroni ha parlato del passaggio di Nicolò Zaniolo dalla Roma alla Turchia, destinazione Galatasaray, ai microfoni di Tutti Convocati su Radionews24. Ecco le parole del giornalista:

«Un danno per lui, per la Roma, notevolissimo, oggi lo danno per 20 milioni. Lui in Turchia a 23 anni un fallimento tecnico»