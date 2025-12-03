Zazzaroni senza filtri: «Io sono allegriano a prescindere. Sul rigore della Lazio...»

Zazzaroni, noto giornalista, ha dichiarato la sua grande ammirazione per Massimiliano Allegri, tecnico del Milan. Le dichiarazioni

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, è intervenuto durante l’ultima puntata di Number 1 podcast per commentare l’episodio controverso del rigore non concesso alla Lazio al 94′ contro il Milan, prima di ribadire la sua stima incondizionata nei confronti di Massimiliano Allegri e del suo approccio al calcio.

Zazzaroni si è espresso con toni duri sull’accaduto, sottolineando il doppio standard di giudizio: «Se al Milan non avessero dato quel rigore non dato alla Lazio al 95’ sarebbe successa la fine del mondo. Quello un rigorino che l’arbitro non concede, perchè Collu non fischia il fallo, l’hanno chiamato e gli hanno fatto dire una bestialità. Il fallo di Marusic che se l’è totalmente inventato».

Zazzaroni esalta Allegri

Passando poi al tecnico rossonero, il direttore ha espresso una difesa convinta della sua metodologia, slegata dal dogma del bel gioco: «Io sono allegriano a prescindere. Ho seguito il suo calcio negli ultimi 20 anni, so che calcio fa, so cosa vuol dire per lui, so le intuizioni che lui ha, so che se non c’era lui Modric e Rabiot te li scordavi, quindi è uno che sa come costruire la squadra. È uno che non interviene tanto sul mercato ma quando lo fa lo fa bene e che soprattutto sa vincere».

Infine, Zazzaroni ha sferrato una critica al concetto di “giocare bene” come unico metro di giudizio: «A me sta storia che devi giocare bene, Guardiola gioca benissimo ma guarda lo scorso anno, Slot gioca benissimo, ma guarda quest’anno. A me piace vincere». Una posizione netta che valorizza l’efficacia e la capacità di portare a casa i risultati del tecnico livornese, ritenuto fondamentale anche nella costruzione della squadra, come dimostrato dall’arrivo di Modric e Rabiot.

