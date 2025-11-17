Zappa: «Milan? In realtà erano solo voci. Non posso negare una cosa»

Zappa intervistato da La Nuova Sardegna ha detto la sua sull’interesse del Milan, cosa c’è stato di vero sulla questione?

Gabriele Zappa, leader e difensore del Cagliari, ha rilasciato un’intervista a La Nuova Sardegna. Tra i vari argomenti trattati c’è stato anche quello relativo ad un interesse del Milan per il terzino classe 1999.

Era stato accostato ai rossoneri in passato, ma poi non si è chiuso nulla. Il giocatore non nega che gli faccia piacere ricevere le attenzioni di club importanti come il Diavolo.

MILAN? SOLO VOCI – «In realtà erano solo voci e sin dall’inizio le ho considerate tali. Sono sempre stato concentrato sul Cagliari. Non posso negare che faccia piacere sapere che ci sia l’attenzione nei miei confronti perché vuol dire che qualcosa di buono l’ho fatta in questi anni».