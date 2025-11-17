Connect with us

Zappa: «Milan? In realtà erano solo voci. Non posso negare una cosa»

Boban: «Sognavamo Modric per la Dinamo. Sono contento sia stato il Milan»

La Russa risponde a Gattuso: «Andrò a San Siro per tifare Italia. Ribadisco però una cosa»

Matri: «Per il Milan punti che peseranno. Se vai a guardare le partite però la squadra ha attaccato»

Malesani rivela: «Galliani e Berlusconi provarono a portarmi al Milan»

2025-11-17

Gabriele Zappa

Zappa intervistato da La Nuova Sardegna ha detto la sua sull’interesse del Milan, cosa c’è stato di vero sulla questione?

Gabriele Zappa, leader e difensore del Cagliari, ha rilasciato un’intervista a La Nuova Sardegna. Tra i vari argomenti trattati c’è stato anche quello relativo ad un interesse del Milan per il terzino classe 1999.

Era stato accostato ai rossoneri in passato, ma poi non si è chiuso nulla. Il giocatore non nega che gli faccia piacere ricevere le attenzioni di club importanti come il Diavolo.

MILAN? SOLO VOCI «In realtà erano solo voci e sin dall’inizio le ho considerate tali. Sono sempre stato concentrato sul Cagliari. Non posso negare che faccia piacere sapere che ci sia l’attenzione nei miei confronti perché vuol dire che qualcosa di buono l’ho fatta in questi anni».

