Rinnovo Pulisic, Milan tranquillo sul futuro dell’americano: spunta la clausola che cambia il destino dell’ex Chelsea. La situazione

Rinnovo Pulisic, il Milan è decisamente tranquillo sul futuro dell’esterno americano: spunta la clausola nel contratto dell’ex Chelsea

È partito il conto alla rovescia in casa Milan per il Derby contro l’Inter del prossimo 23 novembre, una sfida cruciale per le ambizioni della squadra. Per l’occasione, Massimiliano Allegri è pronto a schierare dal primo minuto Christian Pulišić, il suo miglior marcatore stagionale con un bottino di 6 gol e 2 assist tra tutte le competizioni.

L’attaccante ha chiarito a CBS Sports l’obiettivo della squadra, mostrando grande ambizione: «Stagione negativa senza vincere lo scudetto? È il nostro obiettivo, sicuramente. Quando vinci quel trofeo, non c’è nulla di meglio, vuol dire che il lavoro viene ripagato».

Rinnovo Pulisic, la clausola che tranquillizza il Milan

Nonostante la scadenza del contratto fissata al 2027, la dirigenza rossonera sta affrontando il dossier con relativa calma, data la centralità e il grande senso di appartenenza dimostrato dal capitano USA.

La tranquillità del Milan è garantita da una clausola determinante all’interno dell’accordo: il club può esercitare unilateralmente un’opzione di prolungamento. L’Amministratore Delegato Furlani è pronto a esercitarla a fine stagione qualora lo stallo nelle trattative si prolungasse.

Priorità aumento e voglia di Champions

Tuttavia, l’obiettivo prioritario del Diavolo resta premiare Pulišić con un aumento di stipendio, portando il suo ingaggio da 4,4 milioni a 5,5 milioni di euro netti a stagione.

Il giocatore aveva già preso tempo nella scorsa primavera, chiedendo garanzie sul nuovo allenatore e sui programmi futuri. L’arrivo di Allegri, tecnico vincente, ha esaudito la sua richiesta, ma Pulišić, che ha fretta di Champions League, vuole tornare a disputare la massima competizione europea dalla porta principale. Nonostante non abbia fretta di firmare, il Milan resta al centro dei suoi piani.