Pulisic dal primo minuto, l’attaccante del Milan torna per prendersi la vetta: si infiamma la classifica cannonieri

Pulisic giocherà titolare in Inter-Milan, può riprendersi la vetta della classifica marcatori nonostante il periodo di assenza

L’attesa per il derby contro l’Inter cresce, e il Milan si prepara a riabbracciare il suo fuoriclasse americano, Christian Pulisic. L’ala statunitense, soprannominata “Captain America” per il suo ruolo di leader nella Nazionale USA, è pronto a riprendersi la maglia da titolare nell’attesissima stracittadina, un rientro che infonde morale e qualità nell’ambiente rossonero.

La sua assenza per infortunio si è fatta sentire pesantemente nelle scorse settimane, un vuoto che ha privato il Diavolo della sua principale fonte di creatività e finalizzazione sulla fascia destra. Pulisic, nonostante lo stop, ha infatti mantenuto un impatto devastante sull’inizio di stagione, dimostrando una capacità di adattamento alla Serie A ben superiore alle aspettative.

La Classifica Marcatori Vede in Vetta il Rossonero

Nonostante il periodo ai box, i numeri continuano a incoronare il campione del Milan. Pulisic figura ancora nelle posizioni di vertice della classifica marcatori, un dato straordinario che testimonia la sua vena realizzativa. L’attaccante si trova attualmente a quota 4 o 5 reti (a seconda della fonte consultata per gli ultimi aggiornamenti) e si contende la vetta con altri bomber del campionato, come l’interista Hakan Çalhanoğlu, il fantasista turco ex Milan e oggi regista dei nerazzurri, e l’ala del Bologna, Riccardo Orsolini.

Questa costanza, anche parziale, lo rende un serissimo candidato per la conquista del titolo di capocannoniere a fine stagione. L’obiettivo, come da lui stesso dichiarato, non è solo lo scudetto per i rossoneri, ma anche la consacrazione personale, e il derby contro i nerazzurri è il palcoscenico perfetto per rilanciare la sua candidatura in modo fragoroso.

Il Ritorno nel Derby: Un Segnale Forte

La presenza di Pulisic dal primo minuto è un segnale forte lanciato dal Milan all’intera Serie A. Il giocatore, che ha sfruttato la sosta per le Nazionali per recuperare la condizione fisica, sarà l’uomo chiave per scardinare la difesa interista. La sua velocità, unita alla sua imprevedibilità nell’uno contro uno, saranno armi fondamentali per il Diavolo nella sfida che vale la testa della classifica.

I tifosi rossoneri sognano che il suo ritorno sia decisivo, trasformando il derby non solo in una battaglia per i tre punti, ma anche nel trampolino di lancio definitivo per la corsa al titolo di miglior marcatore del campionato.