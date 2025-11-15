Inter Milan, positivo lo score nei big match: risultati, gol segnati e subiti. La squadra di Allegri convince

Inter Milan, i rossoneri hanno uno score positivo nei big match. Un elemento di buon auspicio verso il derby del 23 novembre

Il 23 novembre si avvicina e il calendario di Serie A mette di fronte due delle squadre più in forma della stagione: il Diavolo contro l’Inter. L’attesa è palpabile per questo scontro al vertice, ma l’allenatore dei rossoneri, Massimiliano Allegri, tecnico livornese noto per il suo pragmatismo e per la capacità di motivare i suoi, può fare leva su un dato che infonde grande fiducia: lo straordinario rendimento della sua squadra nei cosiddetti “big match” di campionato finora disputati.

La marcia inarrestabile negli scontri diretti

La squadra meneghina ha dimostrato una solidità impressionante quando ha incrociato le spade con le dirette concorrenti per le posizioni di vertice. Il bilancio è eloquente e rappresenta un baluardo psicologico fondamentale in vista del derby.

Fino a questo momento, i risultati ottenuti dai padroni di casa contro le formazioni più quotate non hanno conosciuto la parola sconfitta, tessendo una tela di successi e pareggi preziosi:

Milan-Roma: 1-0

1-0 Atalanta-Milan: 1-1

1-1 Juventus-Milan: 0-0

0-0 Milan-Napoli: 2-1

2-1 Milan-Bologna: 1-0

Il conteggio finale recita: tre vittorie e due pareggi, per un totale di zero sconfitte. Un’imbattibilità che è sinonimo di maturità e grande tenuta mentale per la compagine guidata dal tecnico ex Juventus.

Solidità difensiva e cinismo in attacco

A rendere ancora più significativa questa striscia positiva è la statistica relativa ai gol. La fase offensiva del Diavolo si è rivelata cinica, portando a casa 5 reti determinanti. Tuttavia, è la fase difensiva a brillare particolarmente: sono solo 2 i gol subiti in cinque incontri di alta classifica, un dato che sottolinea l’organizzazione tattica e la compattezza dei lombardi in partite ad alta tensione.

Questo score non solo consolida la posizione del club di Milano, ma lancia un chiaro avvertimento ai nerazzurri. La prossima partita contro l’Inter non sarà solo una battaglia per i tre punti, ma anche un test cruciale per confermare la tendenza che vede i ragazzi di Allegri trasformarsi in una vera e propria macchina da guerra quando il livello della sfida si alza. L’ambiente è carico: i tifosi e l’intera dirigenza si aspettano l’ennesima prova di forza per continuare a sognare in grande.