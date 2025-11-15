Gimenez Milan, condizioni da valutare verso il derby con l’Inter! Gli aggiornamenti. Segui le ultime sui rossoneri

La preparazione del Milan in vista del Derby della Madonnina prosegue a pieno ritmo, ma non tutte le notizie dall’infermeria sono positive. L’attenzione dello staff tecnico è puntata sulle condizioni di Santiago Giménez, l’attaccante che in questa prima parte di stagione è stato chiamato a dare un contributo fondamentale alla squadra. Come riportato stamattina dal Corriere dello Sport, le condizioni del messicano sono ancora da valutare.

Giménez è alle prese con un fastidio alla caviglia che lo ha costretto a un lavoro differenziato e mirato negli ultimi giorni. Il centravanti, noto per il suo spirito combattivo, sta spingendo al massimo per accorciare i tempi di recupero e mettersi a disposizione del tecnico in vista della cruciale stracittadina contro l’Inter.

Il Dilemma Tattico di Massimiliano Allegri

L’incertezza sulla disponibilità di Giménez rappresenta un dilemma tattico per il tecnico Massimiliano Allegri. La sua presenza, o assenza, influenza direttamente le scelte offensive del Milan. Allegri spera di poter contare sull’attaccante almeno dalla panchina per avere un’opzione di qualità e freschezza nel secondo tempo della gara.

Lo staff medico rossonero sta lavorando con la massima cautela. La priorità è evitare qualsiasi rischio di ricaduta che possa compromettere il prosieguo della stagione dell’attaccante. La decisione definitiva sulla sua convocazione e, in particolare, sul suo impiego, verrà presa solo a ridosso della partita, dopo un ultimo test decisivo.

La Strategia di Tare: La Profondità della Rosa

L’eventuale assenza di Giménez sottolinea l’importanza della profondità della rosa, un concetto chiave nella strategia del direttore sportivo Igli Tare. L’abile dirigente, responsabile della costruzione della squadra, ha puntato a fornire ad Allegri alternative di livello in ogni reparto proprio per gestire infortuni e imprevisti.

Per il Milan, superare il derby è fondamentale per la corsa Scudetto. L’eventuale stop di Giménez costringerebbe Allegri a fare affidamento su altre soluzioni offensive, ma la sua esperienza e la qualità del resto dell’attacco rossonero offrono comunque ampie garanzie. Il club e i tifosi incrociano le dita per rivedere presto in campo il loro attaccante.