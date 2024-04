Zaniolo Milan, per l’estate ha questo grande obiettivo: la RIVELAZIONE dell’agente

Claudio Vigorelli, agente di Zaniolo, accostato al calciomercato Milan, ha parlato a gianlucadimarzio.com. Ecco cosa ha detto

LE PAROLE – «Sta sgomitando all’Aston Villa, dove la concorrenza è tostissima. Voleva fortemente la Premier e sta cercando di ritagliarsi un ruolo da protagonista, ha ancora diversi mesi per imporsi. L’esperienza in Inghilterra e quella precedente al Galatasaray lo stanno facendo crescere come giocatore e come uomo. Stiamo parlando tanto, lo sento carico e motivato»