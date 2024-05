Nuovo allenatore Milan, Fonseca il nome forte! NOVITÀ Van Bommel mentre su De Zerbi... ULTIME

Nuovo allenatore Milan, Fonseca il nome forte! NOVITÀ Van Bommel mentre su De Zerbi… Le ULTIME sul futuro del tecnico

Orazio Accomando ha analizzato a DAZN quello che potrebbe essere il futuro della panchina del Milan.

PAROLE – «Ci sono stati altri contatti in settimana per Fonseca, è il nome forte in questo momento. Si era parlato anche di Gallardo ma sono cifre spropositate. Su Van Bommell c’è stato un contatto solo esplorativo. Su De Zerbi non c’è già una squadra pronta ma chissà…»