Zaniolo esce allo scoperto sul suo futuro: «A fine stagione…». Le parole dell’ex obiettivo di mercato del Milan

Nicolò Zaniolo è tornato a parlare del suo futuro e del possibile addio immediato al Galatasaray ai microfoni del media turchi. Ecco le parole dell’ex obiettivo Milan:

«Non ho alcuna intenzione di stare qui per aspettare un’offerta e andare via alla fine della stagione. Voglio vincere il campionato e giocare in Champions con il Galatasaray».