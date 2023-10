Zangrillo rincara la dose a Dazn: «Il gioco è rovinato quando Davide affronta Golia»

Zangrillo a Dazn: «Il gioco è rovinato quando Davide…». Le parole del Presidente del Genoa dopo la sconfitta con il Milan

Le parole di Alberto Zangrillo a Dazn dopo Genoa Milan:

LE PAROLE – «Io non ho nessuna rabbia, ho molto rammarico e molta amarezza. Sono consapevole che il gioco è rovinato quando Davide affronta Golia. O siamo veramente di codardi e ci prendiamo in giro con la mia presenza futile oppure cerchiamo di analizzare ciò che è successo. Ho il massimo rispetto per l’arbitro, ma Pulisic ha toccato di mano. Maignan ha fatto un’entrata assassina, quindi di cosa parliamo. È fallo mano e quindi non è gol. Se non c’è la certezza bisogna rivedere la decisione. È questione di buon senso applicato al gioco, ma è una cosa difficile nel gioco del calcio italiano»