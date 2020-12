Zaccheroni sul Milan: «Può arrivare fino in fondo. Pioli lavoro straordinario e su Ibra…»

L’ex allenatore rossonero Alberto Zaccheroni ha parlato delle possibili ambizioni di questo nuovo e sorprendente Milan

Alberto Zaccheroni ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di gianlucadimarzio.com. L’ex tecnico rossonero ha parlato, tra le varie tematiche, anche del Milan e dell’ottimo momento attraversato da Romagnoli e compagni. Queste le sue dichiarazioni:

«Pioli sta facendo un lavoro straordinario. Ha fatto tanta esperienza in passato e la sta mettendo a frutto. Per me possono arrivare in fondo. E lo dico anche perché non vorrei mai contraddire Ibra. È un mostro: quando mi chiedevano chi vince il campionato, chiedevo sempre di guardare dove gioca lui. Ha qualcosa di unico».