Zaccheroni: «L’unico mio rammarico è non aver allenato Ibrahimovic»

Intervistato da il Giornale, Alberto Zaccheroni ha parlato del derby di sabato scorso e del suo più grande rimpianto da ex allenatore del Milan:

«Ho avuto grandissimi campioni nella mia carriera, da Bierhoff a Weah fino ad Adriano ma l’unico rammarico è proprio quello di non aver allenato Ibra. È eterno e ancora oggi non capisco come mai non gli abbiano mai dato il Pallone d’Oro. In Italia ha spostato gli equilibri più lui di Ronaldo. Non a caso tanti ragazzi sono cresciuti in maniera esponenziale dal suo arrivo. Non fa solo gol, trasmette sicurezza a tutti i compagni caricandosi la squadra sulle spalle nei momenti difficoltà».