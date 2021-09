Zaccardo: «Milan candidata al titolo. Tonali? Si fa presto a criticare»

L’ex difensore del Milan Cristian Zaccardo ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb sul match contro la Juventus

GARA CON LA JUVE – «Nessuno poteva immaginare che la Juventus potesse avere due punti in quattro partite. Ha giocato molto bene nel primo tempo, poi il Milan ha trovato il pareggio e poteva vincere la partita. La Juve sta mostrando dei limiti e alla lunga i punti persi peseranno. La strada è in salita.»

CANDIDATO AL TITOLO – «Quest’anno tante squadre possono ambire allo scudetto. I rossoneri stanno lavorando molto bene dalla società ai calciatori, dalla dirigenza all’allenatore. Ieri avevano tante defezioni importanti, ma, nonostante ciò, hanno ottenuto un punto e hanno rischiato di vincere. È candidata a vincere il titolo.»

TONALI – «Si fa troppo presto a criticare, poi cambiano i giudizi a secondo di una singola partita. Tonali è un patrimonio del Milan e del calcio italiano. È giovane, non era facile il salto dal Brescia al Milan. Sta dimostrando le sue qualità, poi il tempo dirà se è un giocatore da top club, ma è sulla strada giusta, quest’anno sta facendo meglio, il futuro è dalla sua parte.»

KESSIÈ – «Bisogna essere dentro per capire queste cose. È un giocatore importante, avrà richieste, il Milan farà il massimo per trattenerlo, ma non vorrà partecipare ad aste. Il Milan sta dimostrando di tonare grande. Da simpatizzante rossonero, spero che rimanga al Milan, ma saranno decisive le valutazioni di giocatore, procuratore e società. Potrebbe esserci il rischio di perdere un altro giocatore a parametro zero.»