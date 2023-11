Youth League, tutto esaurito per Milan PSG: i dettagli e le ultime in vista della quarta giornata della fase a gironi

Come riportato dal club rossonero sui social, il Puma House of Football sarà sould out per la sfida di domani di Youth League tra Milan Primavera e Psg.

— AC Milan Youth Sector (@acmilanyouth) November 6, 2023

La sfida è in programma alle ore 14 ed è valita per la quarta giornata della fase a gironi.