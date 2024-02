Gol Zeroli: bellissima rete del capitano rossonero in Youth League – VIDEO

Gol Zeroli: bellissima rete del capitano rossonero in Youth League e Milan Primavera ritorna in vantaggio sullo Sporting Braga. Ecco il video

Kevin Zeroli riporta in vantaggio il Milan Primavera negli ottavi di finale di Youth League contro lo Sporting Braga con un bellisimo gol di tacco. Ecco di seguito il video e il racconto della rete del vantaggio rossonero:

Kevin Zeroli scores a beautiful Backheel Goal to make it 2-1 vs SC Braga U19pic.twitter.com/voASDhO2Vx — ꜱᴄᴏᴜᴛ7ᴄᴀʟᴄɪᴏ (@Scout7Calcio) February 28, 2024

L’azione che riporta in vantaggio il Milan è partita dal tacco di Sia per liberare Bartesaghi. Cross in mezzo del terzino rossonero per Zeroli che col tacco sul secondo palo insacca alle spalle di Joao Carvalho.