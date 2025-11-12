Connect with us

Yonghong Li, il Tribunale di Hong Kong dichiara la bancarotta per l'ex proprietario del Milan! La ricostruzione e tutti i dettagli

Calciomercato Milan, digiuno da gol: a gennaio Dovbyk lontano, ritorna la pista Mauro Icardi. Cosa può succedere

Sinner, la tribuna rossonera tifa per lui: Allegri e Brignone all'ATP Finals di Torino

Mercato Milan, dilemma Torriani: da vice Maignan alla titolarità con l'U23 rossonero. Questo il piano del club dopo il no estivo al top club

Lewandowski, Il Milan offre un biennale per dimostrare impegno a lungo termine. La strategia per battere la Premier League: bomba dalla Spagna

Yonghong Li

Yonghong Li, condanna pesante per l’ex proprietario del Milan: il Tribunale di Honk Kong dichiara la bancarotta. I dettagli

Nuovi guai finanziari e legali per Yonghong Li, l’ex proprietario cinese del Milan. Il Tribunale di Hong Kong ha ufficialmente dichiarato la bancarotta per l’imprenditore a causa di debiti non pagati che ammonterebbero alla cifra esorbitante di 250 milioni di euro.

Questa dichiarazione segna un nuovo capitolo nella lunga battaglia legale tra Yonghong Li e i suoi creditori, che continuano la caccia ai asset e alle proprietà utilizzate dall’ex patron rossonero.

La liquidazione delle Holding del Milan

Il fallimento dichiarato è strettamente legato alle operazioni finanziarie utilizzate per acquisire il Milan nel 2017. L’ex proprietario è ancora nel mirino dei creditori per il mancato rimborso di finanziamenti cruciali.

Come riportato da Calcio e Finanza, il prossimo passo sarà un’altra udienza significativa: a gennaio è prevista infatti la prima udienza per la liquidazione di una delle holding finanziarie che furono utilizzate nell’operazione per l’acquisizione del Milan.

Questo procedimento legale mira a smantellare le strutture societarie dell’ex patron, dimostrando come le ombre finanziarie della sua gestione continuino a perseguitare Yonghong Li a distanza di anni dalla sua uscita dal club rossonero.

