Yonghong Li nei guai: l’ex proprietario del Milan indebitato per oltre 170 milioni di euro DETTAGLI

Yonghong Li nei guai: l’ex proprietario del Milan indebitato per oltre 170 milioni di euro. Tutti i DETTAGLI

L’ex presidente del Milan Yonghong Li è nei guai. Secondo quanto riportato da Bloomberg, una società dell’uomo d’affari che acquistò il club rossonero nel 2017 è stata citata in giudizio per debiti non pagati.

Nel dettaglio, sarebbero state presentate ben cinque richieste contro la Rossoneri Advance Co. Ltd. per un totale di 187 milioni di dollari di debiti dovuti e non pagati. Secondo quanto riportato da CalcioeFinanza, questa società ha fatto parte della catena di controllo attraverso cui Yonghong Li acquistò il club rossonero.