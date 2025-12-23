Vlahovic opzione concreta per giugno: l’indiscrezione sul serbo delinea il futuro. Preciso scenario per giugno

Vlahovic, l’attaccante della Juve, in scadenza di contratto a giugno, è un’opzione concreta a parametro zero per giugno

Le indiscrezioni di mercato trovano nuove e autorevoli conferme. Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, anche Alfredo Pedullà ha fatto il punto sulla strategia del Milan, confermando l’imminente arrivo di Andrej Kostic e lanciando una vera e propria bomba sul futuro dell’attacco rossonero: il possibile approdo di Dusan Vlahovic a parametro zero nell’estate del 2026.

Kostic quasi rossonero: i dettagli di Pedullà

L’esperto di mercato ha confermato la chiusura imminente per il giovane talento del Partizan Belgrado:

Trattativa in dirittura: Il Milan è vicinissimo a definire l’acquisto del classe 2007 per una cifra vicina ai 4 milioni di euro (bonus inclusi), confermando la linea anticipata dalla Gazzetta dello Sport.

Il Milan è vicinissimo a definire l’acquisto del classe 2007 per una cifra vicina ai (bonus inclusi), confermando la linea anticipata dalla Gazzetta dello Sport. Il fattore agente: Pedullà sottolinea un dettaglio non trascurabile: «L’agente di Kostic è lo stesso di Vlahovic (Darko Ristic) e questo è un grosso segnale da cogliere». La sinergia creata per il giovane difensore/attaccante potrebbe essere il preludio a qualcosa di molto più grande.

Suggestione Vlahovic 2026: il Milan fa sul serio

Se Kostic rappresenta il futuro immediato (con un passaggio iniziale al Milan Futuro), il vero obiettivo per completare la rivoluzione di Allegri porta il nome di Dusan Vlahovic: