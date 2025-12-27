Calciomercato
Vlahovic Milan: il piano di Tare per lo sgambetto alla Juve a parametro zero. I dettagli
Vlahovic Milan, i rossoneri preparano lo sgambetto alla Juve e il clamoroso colpo a parametro zero in vista dell’estate 2026
Il futuro di Dušan Vlahović si tinge di rossonero. Mentre la Juventus affronta il Pisa per chiudere il 2025, il centravanti serbo si prepara a varcare la soglia del 1° gennaio 2026, data che segnerà l’inizio ufficiale del suo status di “free agent”. Senza un rinnovo all’orizzonte, il Milan ha annusato l’affare e si è fiondato sul giocatore, pronto a sfruttare il gelo totale tra il bomber e la dirigenza bianconera guidata da Damien Comolli.
Vlahovic Milan, la mossa di Igli Tare: contatti e cifre
In questo vuoto diplomatico tra Vlahović e la Juve, il Direttore Sportivo Igli Tare ha già tessuto una tela fitta di contatti con l’agente del giocatore, Darko Ristić. L’obiettivo è chiaro: portare il serbo a Milano per farne il pilastro dell’attacco del futuro.
- L’offerta sul tavolo: Per battere la concorrenza, il Milan sta studiando una proposta economica imponente che prevede un bonus alla firma tra gli 8 e i 10 milioni di euro e un contratto pluriennale da 6 milioni netti più bonus a stagione.
- Ritorno al passato: In rossonero, Vlahović ritroverebbe Massimiliano Allegri, il tecnico che meglio di chiunque altro conosce le sue caratteristiche e che ha già dato il via libera totale per l’operazione.
Ostacoli e Derby d’Europa
Nonostante il Milan sia in pole position in Serie A, la strada resta piena di insidie. La Juventus, consapevole del rischio di perderlo a zero, spera ancora in una clamorosa riduzione dell’ingaggio del giocatore, ma lo scenario appare oggi improbabile.
- Pericolo Premier: Il vero nemico del Milan arriva dall’Inghilterra. Il Liverpool ha messo gli occhi sul serbo come erede ideale per il proprio reparto offensivo, potendo contare su una potenza di fuoco economica superiore per soddisfare le richieste di Ristić.
- Il segnale Kostić: Un indizio del forte legame tra il Milan e l’entourage di Vlahović arriva dal mercato minore: l’imminente acquisto del giovane Andrej Kostić dal Partizan è visto da molti esperti come un segnale di “sintonia” totale per l’affare principale di giugno.