Vlahovic Milan: il piano di Tare per lo sgambetto alla Juve a parametro zero. I dettagli

Vlahovic Milan, i rossoneri preparano lo sgambetto alla Juve e il clamoroso colpo a parametro zero in vista dell’estate 2026

Il futuro di Dušan Vlahović si tinge di rossonero. Mentre la Juventus affronta il Pisa per chiudere il 2025, il centravanti serbo si prepara a varcare la soglia del 1° gennaio 2026, data che segnerà l’inizio ufficiale del suo status di “free agent”. Senza un rinnovo all’orizzonte, il Milan ha annusato l’affare e si è fiondato sul giocatore, pronto a sfruttare il gelo totale tra il bomber e la dirigenza bianconera guidata da Damien Comolli.

Vlahovic Milan, la mossa di Igli Tare: contatti e cifre

In questo vuoto diplomatico tra Vlahović e la Juve, il Direttore Sportivo Igli Tare ha già tessuto una tela fitta di contatti con l’agente del giocatore, Darko Ristić. L’obiettivo è chiaro: portare il serbo a Milano per farne il pilastro dell’attacco del futuro.

L’offerta sul tavolo: Per battere la concorrenza, il Milan sta studiando una proposta economica imponente che prevede un bonus alla firma tra gli 8 e i 10 milioni di euro e un contratto pluriennale da 6 milioni netti più bonus a stagione.

In rossonero, Vlahović ritroverebbe Massimiliano Allegri, il tecnico che meglio di chiunque altro conosce le sue caratteristiche e che ha già dato il via libera totale per l'operazione.

Ostacoli e Derby d’Europa

Nonostante il Milan sia in pole position in Serie A, la strada resta piena di insidie. La Juventus, consapevole del rischio di perderlo a zero, spera ancora in una clamorosa riduzione dell’ingaggio del giocatore, ma lo scenario appare oggi improbabile.