Calciomercato
Vlahovic Milan: le cifre della proposta di Tare per il 2026. E Furlani accelera, la mossa non passa inosservata
Vlahovic Milan, Igli Tare ha presentato all’agente Ristic la prima bozza di offerta al calciatore serbo in scadenza di contratto a giugno
Il Milan fa sul serio per Dušan Vlahović. La strategia per portare il bomber serbo a San Siro a parametro zero nel luglio 2026 sta entrando nella fase operativa. Secondo quanto rivelato da TMW, il Direttore Sportivo Igli Tare avrebbe già messo sul tavolo una bozza di proposta economica da presentare all’agente del giocatore, Darko Ristić, per bruciare la concorrenza internazionale.
Vlahovic Milan, i dettagli della proposta economica
Per convincere Vlahović a vestire il rossonero e a non rinnovare con la Juventus, il Milan è pronto a uno sforzo finanziario senza precedenti nella gestione recente:
- Bonus alla firma: Una cifra compresa tra gli 8 e i 10 milioni di euro da corrispondere al momento della sigla del contratto.
- Ingaggio top: Uno stipendio base di 6 milioni di euro netti a stagione, a cui si aggiungerebbero corposi bonus legati agli obiettivi personali e di squadra.
Rivoluzione Tetto Stipendi e fattore Champions
L’operazione Vlahović segnerebbe una svolta storica nella politica salariale di Via Aldo Rossi.
- Revisione del Cap: Il club starebbe valutando una deroga o una revisione verso l’alto del tetto stipendi per permettere l’inserimento di un top player di questo calibro.
- Conditio sine qua non: L’intera impalcatura economica dell’affare poggia sulla qualificazione alla Champions League. Solo gli introiti della massima competizione europea garantirebbero la sostenibilità necessaria per sostenere un investimento simile.
Questo scenario si incastra perfettamente con la pianificazione per il 2026, anno in cui il Milan punta a un restyling profondo.