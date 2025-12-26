Calciomercato
Mercato Milan, intrigo Vlahovic: summit Tare Ristic per il colpo a parametro zero nel 2026? La situazione
Il calciomercato del Milan guarda oltre l’inverno, puntando dritto all’estate del 2026. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, il club rossonero resta in prima fila per assicurarsi Dusan Vlahovic a parametro zero. Un’operazione che sposterebbe gli equilibri del campionato e che sta vivendo in queste ore passaggi burocratici e diplomatici fondamentali.
Mercato Milan, il summit segreto: Tare incontra Ristic
La conferma dell’accelerazione rossonera arriva da un incontro “vis a vis” avvenuto proprio la scorsa settimana a Milano:
- Piani futuri: Il Direttore Sportivo Igli Tare ha incontrato Darko Ristic, agente dell’attaccante serbo, per discutere fattibilità e dettagli di un eventuale approdo a Milanello nel luglio 2026.
- La chiave Kostic: L’incontro è servito anche a definire l’arrivo immediato di Andrej Kostic (classe 2007) dal Partizan. L’acquisto del giovane talento, assistito anch’egli da Ristic, è considerato il “ponte” strategico per mantenere i rapporti privilegiati con l’entourage di Vlahovic.
Le cifre e il fattore Allegri
Il Milan avrebbe già delineato i contorni di una possibile offerta per convincere Dusan a non rinnovare con la Juventus:
- Accordo sull’ingaggio: Si parla di una base da 6-7 milioni di euro netti a stagione per 5 anni, a cui si aggiungerebbe un corposo bonus alla firma da circa 10 milioni di euro.
- Il richiamo di Max: Un ruolo decisivo lo gioca Massimiliano Allegri. Il tecnico rossonero è il principale sponsor dell’operazione, desideroso di ritrovare il bomber serbo per completare un reparto che vedrebbe anche la presenza di Leão e Pulisic.