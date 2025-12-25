Calciomercato Milan, Tare prenota il talento Kostic e punta al colpaccio Vlahovic. Segui le ultimissime

Il dinamismo del Milan in questa sessione invernale non accenna a placarsi. Mentre il possente Niclas Füllkrug, il nuovo centravanti della nazionale tedesca noto per la sua forza fisica, varca proprio oggi i cancelli di Milanello per mettersi a disposizione di Massimiliano Allegri, il tecnico livornese plurititolato tornato alla guida tecnica del Diavolo, la dirigenza lavora già per il futuro. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il nuovo Direttore Sportivo rossonero Igli Tare, dirigente albanese celebre per la sua capacità di scovare talenti nei Balcani, sarebbe a un passo dal chiudere per Andrej Kostic, baby prodigio del Partizan Belgrado.

Andrej Kostic: un gioiello per il Milan Futuro

L’operazione per il talento classe 2007 è ormai in dirittura d’arrivo. I rossoneri avrebbero trovato un’intesa di massima per una cifra vicina ai 5 milioni di euro più bonus. Andrej Kostic, un attaccante moderno di 1,88 metri dotato di grande tecnica e senso del gol, ha numeri da capogiro: in questa stagione ha messo a segno 8 reti, viaggiando alla media impressionante di un gol ogni 66 minuti. L’idea dei meneghini è chiara: il ragazzo farà la spola tra la prima squadra e il Milan Futuro, permettendo a Massimiliano Allegri di monitorarne la crescita in prima persona.

L’intreccio strategico: il “Piano Ristic” per Vlahovic

Tuttavia, il colpo messo a segno da Igli Tare nasconde un retroscena di mercato ancora più clamoroso. L’agente di Kostic è infatti Darko Ristic, il potente procuratore serbo che cura gli interessi di Dusan Vlahovic. Il bomber della Juventus, attaccante d’area letale e capocannoniere di razza, ha un contratto in scadenza nel giugno 2026 e le trattative per il rinnovo con i bianconeri sono in una fase di stallo totale.

Portare a casa il giovane Kostic servirebbe al Diavolo come apripista diplomatico. Consolidare il rapporto con l’entourage di Ristic potrebbe facilitare l’assalto a Vlahovic, il vero pupillo di Allegri che lo ha già allenato a Torino. L’obiettivo dei rossoneri sarebbe quello di tentare il colpaccio a parametro zero nella prossima estate, regalando ai tifosi del Milan un reparto offensivo di livello mondiale. La strategia di Tare è chiara: investire oggi sui giovani per costruire le grandi trattative di domani.