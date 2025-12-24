Calciomercato
Calciomercato Milan scatenato in Serbia: dopo Fullkrug, ecco Kostic con l’ombra di Vlahovic
Calciomercato Milan, Tare scatenato in Serbia: dopo Fullkrug accordo in chiusura per Kostic sognando Dusan Vlahovic per giugno
Il calciomercato invernale del Milan non si ferma alla fisicità di Niclas Füllkrug, che proprio oggi varcherà per la prima volta i cancelli di Milanello per conoscere Massimiliano Allegri e i nuovi compagni. Secondo le ultime indiscrezioni di Tuttosport, il DS Igli Tare è a un passo dal definire l’acquisto di Andrej Kostic, gioiello classe 2007 del Partizan Belgrado.
Andrej Kostic: Il colpo in prospettiva
L’accordo con il giovane talento serbo-montenegrino è già totale, mentre si stanno limando gli ultimi dettagli con il club serbo per una cifra vicina ai 5 milioni di euro più bonus.
- Identikit: Attaccante moderno di 1,88 m, Kostic ha impressionato in questa stagione con 8 gol segnati (una media di una rete ogni 66 minuti).
- Destinazione: Inizialmente il ragazzo farà la spola tra la prima squadra e il Milan Futuro, permettendo ad Allegri di monitorarne la crescita da vicino.
Calciomercato Milan, l’intreccio Vlahovic: Il “Piano Ristic”
La portata dell’operazione Kostic va oltre il semplice talento del ragazzo. L’agente del classe 2007 è Darko Ristic, lo stesso che cura gli interessi di Dusan Vlahovic.
- Strategia a zero: Il contratto di Vlahovic con la Juventus scadrà nel giugno 2026. Con il rinnovo in stallo, il Milan si è posizionato come pretendente numero uno per il post-Mondiale.
- L’apripista: L’arrivo di Kostic è visto come un segnale forte: consolidare il rapporto con Ristic potrebbe facilitare l’approdo del bomber ex Fiorentina a parametro zero nella prossima estate, regalando ad Allegri il suo pupillo prediletto.