Vlahovic, occasione a parametro zero sempre più vicina? Il Milan osserva con attenzione, due top club sul serbo

Vlahovic, l’addio a parametro zero dalla Juve a giugno è sempre più vicino: il Milan c’è ma sul serbo ci sono anche Barcellona e Bayern Monaco

Il futuro di Dušan Vlahović si sta trasformando in uno dei tormentoni più caldi del calciomercato internazionale. Secondo quanto riferito dall’esperto Fabrizio Romano, l’attaccante serbo potrebbe lasciare la Juventus a parametro zero al termine della stagione, uno scenario che ha attivato i radar dei top club europei e, inevitabilmente, quelli del Milan.

La concorrenza internazionale: Bayern e Barça

Nonostante lo status di potenziale svincolato di lusso, la partita per assicurarsi le prestazioni del classe 2000 è ancora apertissima e priva di un vero padrone:

Bayern Monaco: Il club bavarese ha mosso i primi passi concreti già a ottobre, contattando l’entourage del giocatore. Tuttavia, dopo i primi approcci, il Bayern ha scelto la via del silenzio, senza dare seguito alle trattative.

Il club bavarese ha mosso i primi passi concreti già a ottobre, contattando l’entourage del giocatore. Tuttavia, dopo i primi approcci, il Bayern ha scelto la via del silenzio, senza dare seguito alle trattative. Barcellona: Anche i blaugrana hanno chiesto informazioni. In Catalogna Vlahović è visto come l’erede ideale di Lewandowski (corteggiato dalla MLS e dai Chicago Fire), ma al momento la pista non ha registrato progressi significativi a causa delle note restrizioni finanziarie del club.

Vlahovic, Il Milan alla finestra: strategia e incastri

Il Milan è spettatore interessato di questa situazione. Igli Tare e la dirigenza rossonera hanno sondato il terreno, affascinati dall’idea di portare a San Siro uno dei centravanti più prolifici della Serie A senza pagare il costo del cartellino.

Nessun accordo: Nonostante l’interesse sia reale, ad oggi non è stato raggiunto alcun accordo tra le parti. Il Milan sta valutando attentamente il peso dell’ingaggio, che rappresenterebbe un investimento fuori dai parametri standard, a meno di una qualificazione in Champions e di un restyling profondo dell’attacco.

Nonostante l’interesse sia reale, ad oggi non è stato raggiunto alcun accordo tra le parti. Il Milan sta valutando attentamente il peso dell’ingaggio, che rappresenterebbe un investimento fuori dai parametri standard, a meno di una qualificazione in Champions e di un restyling profondo dell’attacco. Il fattore Allegri: Max conosce bene Vlahović e saprebbe come valorizzarlo nel suo 3-4-2-1, specialmente in coppia con profili rapidi come Nkunku o Pulisic.

Gennaio vs giugno

Se per l’immediato il Milan è concentrato sulla chiusura di Niclas Füllkrug per sopperire al KO di Gimenez, la pista Vlahović resta l’ambizioso piano per l’estate 2026. La Juventus, dal canto suo, rischia di perdere un asset da oltre 70 milioni senza incassare un euro, una prospettiva che potrebbe spingere i bianconeri a clamorosi ribaltoni nelle prossime settimane.