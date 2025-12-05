Viviano commenta l’eliminazione del Milan in Coppa Italia in casa della Lazio. Segui le ultimissime sui rossoneri

L’eliminazione del Milan dalla Coppa Italia per mano della Lazio, benché dolorosa, potrebbe non essere un dramma totale per la squadra rossonera. È questa la tesi sostenuta dall’ex portiere Emiliano Viviano, intervenuto ai microfoni di Mediaset, che ha analizzato la situazione del Diavolo e le strategie di mister Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico toscano tornato sulla panchina milanista.

Viviano ha messo in luce le difficoltà del tecnico nel gestire le rotazioni, soprattutto in un momento in cui la condizione fisica di alcuni elementi chiave non è ottimale.

Difficoltà di Formazione: Il Caso Pulisic

Secondo l’analisi di Viviano, il problema del Milan in Coppa Italia non è stato solo un errore di approccio, ma una vera e propria difficoltà oggettiva del tecnico nel mettere in campo la formazione migliore, soprattutto per la poca profondità della rosa in alcune zone:

“Allegri fa fatica a mettere una formazione in campo… Pulisic [l’attaccante americano] per esempio era fuori per condizione, non per scelta tecnica.”

Questa affermazione è cruciale e sposta l’attenzione sulle necessità di mercato che il nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, l’ex dirigente della Lazio, dovrà affrontare per garantire ad Allegri una rosa più competitiva e completa.

Il Milan Concentrato sulla Serie A

Nonostante la sconfitta non piaccia a nessuno, secondo Viviano, l’eliminazione ha un lato positivo per il Milan di Allegri:

“Credo che Allegri dispiaccia un po’ meno, perché ora gli resta una competizione sola e il suo Milan è bello lì davanti [in classifica]”.

Con l’addio alla Coppa, i rossoneri potranno concentrarsi esclusivamente sul campionato e sulla Supercoppa Italiana. Questo permette al tecnico di gestire meglio le rotazioni e di preservare i titolari in vista del ciclo decisivo di Serie Ache attende il Diavolo a partire dalla trasferta di Torino di lunedì.

L’ex portiere ha concluso con una valutazione lucida: “Il Milan non è andato fuori di proposito, ma poi valuti lucidamente le cose e dici: ‘Ok, c’è il campionato’“. Una filosofia pragmatica che ben si adatta al Massimiliano Allegridel Diavolo, dove l’obiettivo principale resta la lotta per il vertice della classifica. La Serie A è ora l’unica priorità assoluta per il club guidato da Allegri e Tare.