Vieri esalta Ibrahimovic: «È in grado di intimorire qualsiasi difesa»

Intervistato sulle pagine del Corriere della Sera, Christian Vieri ha fatto il punto sul Milan, soffermandosi su Ibrahimovic. Le sue parole:

«È invecchiato come tutti i 40enni, ma la palla giusta la butta ancora dentro con regolarità. Certo, non gli devi chiedere di correre tutta la gara, non può farlo, ma resta una sentenza nelle aree avversarie. È ancora in grado di intimidire qualsiasi difesa»

