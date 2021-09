Vieri: «Donnarumma non ha tradito il Milan. Pochettino lo farà giocare»

Bobo Vieri ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport in cui si è espresso riguardo l’addio di Donnarumma

Bobo Vieri ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport in cui si è espresso riguardo l’addio di Gianluigi Donnarumma al Milan e la sua situazione al Psg. Ecco le parole dell’ex attaccante dell’Inter.

«Se ha tradito il Milan? Il calcio è un lavoro e io rispetterò sempre le decisioni di chi guarda al proprio futuro: possono piacere o no, ma non vanno giudicate. E Gigio è andato al Psg, oggi probabilmente la squadra più forte del mondo e che ha tutto per vincere la Champions, anche se il calcio è maledetto e un po’ di fortuna ti serve sempre. In panchina nelle prime partite? Ha ventidue anni e ne giocherà altri ventidue. Pochettino non è stupido: lo inserirà piano piano ma lo farà, perché sa che il Psg ha preso il portiere del futuro. Il portiere che sarà il più forte del mondo»