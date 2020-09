Vicepres. FIGC: «La situazione di De Laurentiis ci ha sorpreso molto»

Il vicepresidente della FIGC Cosimo Sibilia ha parlato di Aurelio De Laurentiis, risultato positivo al covid19

Intervistato da Punto Nuovo Sport Show, il vicepresidente della FIGC Cosimo Sibilia ha parlato di Aurelio De Laurentiis, risultato positivo al covid19: «La situazione di De Laurentiis ci ha sorpresi molto, perché lui è un uomo estremamente scrupoloso sulla salute. Inoltre la sua società ha affrontato la tragedia legata al virus in maniera puntuale, rigorosa e severa. Ho ricevuto una telefonata poco fa: fortunatamente è negativo l’esito del tampone di Vigorito. Menomale che, al momento, non abbiamo ulteriori contagi. Spero che anche gli altri presidenti che hanno effettuato il tampone siano negativi. Speriamo che Aurelio possa rimettersi quanto prima. Inchiesta? Ho letto anche di questo, di un approfondimento in merito a ciò che si è verificato, ma attualmente non ho notizie al riguardo».