Verso Spal-Milan: Stefano Pioli destinato a fare turnover

Il tecnico rossonero destinato a far rifiatare qualche giocatore a Ferrara in vista del tour de force contro Lazio, Juventus e Napoli

La trasferta di mercoledì sera contro la Spal e poi tre big match in otto giorni che saranno decisivi per l’esito della stagione; questo il programma che attende il Milan ad inizio di luglio e per questo motivo Stefano Pioli dovrà valutare di far rifiatare qualcuno.

Malgrado le insidie che presenta la trasferta di Ferrara, verosimilmente sarà questa l’occasione che il tecnico rossonero sfrutterà per fare turnover prima di affrontare Lazio, Juventus e Napoli. Possibilità dal 1′ per Calabria, Leao oltre al ritorno di Ibrahimovic ma anche, magari, per Saelemaekers che ha fatto benissimo da subentrato contro la Roma.