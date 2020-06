Verso Milan-Roma: le statistiche del match, i rossoneri hanno vinto solo…

Verso Milan-Roma: i rossoneri hanno vinto solamente due gare su nove nelle ultime sfide contro i giallorossi, le statistiche

La Roma è la squadra contro cui il Milan ha vinto più partite in Serie A (74). Completano il bilancio per i rossoneri 50 pareggi e 45 sconfitte nelle 169 sfide complessive contro i giallorossi nella competizione.

Tuttavia, il Diavolo ha vinto solo due delle ultime nove gare di campionato contro la Lupa (2 pareggi, 5 sconfitte), entrambe nel 2018, con Gattuso in panchina. In Serie A sono 84 le sfide in casa del Milan, con la Roma in trasferta: il bilancio si compone di 46 vittorie interne, 19 pareggi e 19 successi esterni.