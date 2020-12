Verso Milan-Parma: San Siro palcoscenico gradito a Gervinho

Verso Milan-Parma: l’attaccante degli emiliani Gervinho si esalta quando gioca a San Siro. Contro i rossoneri non ha però ancora segnato

Questa sera andrà in scena, alle ore 20:45, Milan-Parma, match valido per l’undicesima giornata di Serie A. Una partita importante per i rossoneri, che dovranno rispondere alla chiamata delle rivali e portarsi nuovamente a distanza di sicurezza dalle inseguitrici.

Tra gli uomini di Liverani, un particolare occhio di riguardo andrà concesso a Gervinho. L’ivoriano infatti, dati alla mano, ha San Siro come palcoscenico particolarmente gradito: l’ex Roma ha segnato tre gol nelle sue ultime tre visite al Meazza in Serie A, tuttavia tutte retiarrivate contro l’Inter. Non ha invece mai segnato contro il Milan a San Siro.