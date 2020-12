Milan, Gervinho mina vagante del Parma che può far male al Diavolo

Gervinho, già 4 gol in 9 partite in questa Serie A, è la stella del Parma e domani il Milan dovrà riservargli un occhio di riguardo

Domenica sera il Milan di Stefano Pioli affronterà il Parma guidato da Fabio Liverani. Dopo aver domato lo Sparta Praga in Europa League, i rossoneri cercheranno di riprendere la loro marcia anche in Serie A. L’avversario è il Parma, con cui il Milan ha una tradizione molto favorevole. Nei ducali però, bisogna fare molta attenzione a Gervinho. L’ivoriano, infatti, è una vera e propria mina vagante. Nelle giornate sì Gervinho è in grado di mettere a repentaglio qualsiasi difesa grazie alla sua velocità, e grazie anche all’abilità che ha nello sfruttare i contropiedi che gli vengono concessi.

In carriera Gervinho ha segnato una volta contro il Milan: era il 25 aprile 2014 e giocava nella Roma. Per la cronaca quel match finì 2-0 per i giallorossi, e l’attuale attaccante del Parma segnò la seconda rete.