Farioli Milan, il tecnico ermetico sul futuro: «L’importante non sono io ma la squadra, ho già dato una risposta»

L’allenatore del Nizza, Francesco Farioli, sondato anche dal Milan come prossimo allenatore, ha parlato così del proprio futuro

Intervenuto in conferenza stampa dopo Nizza PSG (match vinto dai parigini), il tecnico della squadra di casa, Francesco Farioli, accostato anche alla panchina del Milan, si è espresso così in merito al proprio futuro. Intanto il Nizza quinto in classifica, dopo questa sconfitta, ha perso ogni speranza di qualificarsi alla prossima Champions League.

FUTURO? – «Vogliamo solo finire nel miglior modo possibile. Ho già risposto alla domanda e l’importante non sono io, ma la squadra».