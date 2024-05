Convocati Germania per Euro2024: la scelta a sorpresa di Nagelsmann su Thiaw! La lista completa del ct della nazionale tedesca

Il commissario tecnico della Germania, Julian Nagelsmann ha diramato la lista dei convocati per Euro2024: tantissimi gli esclusi dalla lista completa che parteciperà ai prossimi europei. Tra questi anche Malick Thiaw: il difensore del Milan non prenderà dunque parte alla competizione. Come lui anche Hummels, Sule, Goretzka, Adeyemi, Brandt e Gnabry.

Portieri: Baumann, Neuer, Nubel, Ter Stegen

Difensori: Anton, Henrichs, Kimmich, Koch, Mittelstadt, Raum, Rudiger, Schlotterbeck, Tah

Centrocampisti: Andrich, Fuhrich, Gross, Gundogan, Kroos, Musiala, Pavlovic, Sané, Wirtz

Attaccanti: Beier, Fullkrug, Havertz, Muller, Undav