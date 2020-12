Verso Milan-Parma: i precedenti dei rossoneri in Serie A dopo l’Europa

Il Milan affronterà il Parma dopo l’Europa League. Ecco com’è andata nelle altre volte in cui i rossoneri hanno giocato dopo una gara europea

È il giorno di Milan-Parma. Rossoneri in campo a San Siro per consolidare il primato in classifica in una gara che arriva dopo il match europeo di Praga, dove praticamente tutti i titolari hanno riposato. La squadra di Pioli non ha però sempre brillato in campionato dopo una partita europea.

Detto che in Serie A il Milan non ha ancora subito sconfitte, le uniche volte in cui i rossoneri non hanno vinto sono arrivate proprio dopo un match di Europa League. Parliamo dei pareggi interni contro la Roma (3-3, arrivato dopo Celtic-Milan) e Verona (2-2, arrivato dopo Milan-Lille). Per il resto, si contano tutte vittorie, l’ultima arrivata a Marassi contro la Sampdoria dopo la vittoria interna contro il Celtic.