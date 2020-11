Verso Milan-Lille: come arrivano alla partita le due squadre

Verso Milan-Lille: ecco come arrivano le due squadre alla partita di domani sera valida per i gironi di Europa League

Giovedì 5 novembre, alle ore 21:00, i rossoneri ospiteranno a San Siro il Lille per il terzo match dei gironi di Europa League. Si tratta di un appuntamento particolarmente importante per gli uomini di Pioli, che affronteranno l’avversario più ostico del raggruppamento. Con una vittoria Romagnoli e compagni farebbero 3/3 e strapperebbero di fatto già gran parte del biglietto per i sedicesimi.

Lo stato di forma del Diavolo è sempre ottimo: la vittoria arrivata domenica contro l’Udinese in campionato, al termine di una partita sofferta, ha accresciuto ulteriormente la consapevolezza nei propri mezzi da parte di una squadra sempre più in fiducia. Il Lille, dalla sua, viene da un pareggio per 1-1 contro il Lione: i francesi occupano attualmente la seconda posizione in classifica in Ligue 1, a due soli punti di distacco dal PSG primo. Nel girone di EL invece gli uomini di Galtier sono due punti sotto al Milan.