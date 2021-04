Verso Milan-Genoa: ultime e probabili formazioni del match in programma domenica e valido per la trentunesima giornata di Serie A

MILAN – Consueto 4-2-3-1 per gli uomini di Pioli. Il tecnico rossonero dovrà fare a meno dello squalificato Ibrahimovic e degli indisponibili Maldini e Calabria. In difesa Dalot in vantaggio su Kalulu a completare il reparto insieme a Kjaer, Tomori e Theo Hernandez. Confermata la coppia Kessie-Bennacer in mediana, mentre davanti, alle spalle di Leao unica punta, agiranno Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic.

GENOA – 3-5-2 per gli uomini di Ballardini. Tra i pali c’è Perin. Difesa a tre composta da Goldaniga, Zapata e Masiello. Laterali di centrocampo saranno Biraschi e Czyborra, mentre nel cuore della mediana spazio a Melegoni, Behrami e Strootman. In attacco dovrebbero agire Shomurodov e Scamacca.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1) – G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Leao. All.: Pioli

PROBABILE FORMAZIONE GENOA (3-5-2) – Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Biraschi, Behrami, Melegoni, Strootman, Czyborra; Shomurodov, Scamacca. All.: Ballardini.