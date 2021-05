Verso Milan-Cagliari: precedenti e statistiche tra le due compagini

Verso Milan-Cagliari: ecco alcuni precedenti e statistiche tra la compagine rossonera e quella sarda

Verso Milan-Cagliari: 78º confronto in Serie A tra Milan e Cagliari: bilancio in favore dei rossoneri con 43 vittorie contro le otto sarde – completano il quadro 26 pareggi. Il Milan ha vinto tutte le ultime quattro partite di Serie A contro il Cagliari con un punteggio complessivo di 10-0; l’ultima rete dei sardi contro i rossoneri risale al settembre 2018, firmata da João Pedro. Il Milan ha mantenuto la porta inviolata in tutte le ultime quattro sfide di Serie A contro il Cagliari: l’ultima squadra contro cui i rossoneri hanno registrato più clean sheet di fila nella competizione è il Chievo (sette volte tra il 2011 e il 2016).

Il Cagliari ha ottenuto soltanto un successo nelle ultime 34 sfide di Serie A contro il Milan (2-1 nel maggio 2017), parziale in cui non ha trovato il gol nel 50% delle occasioni (17). Il Milan ha vinto tutte le ultime 11 partite casalinghe contro il Cagliari giocate nel girone di ritorno, collezionando ben sette clean sheets nel parziale. Il punteggio più frequente tra Milan e Cagliari in Serie A è il successo per 1-0 dei rossoneri, esito di 13 precedenti, l’ultimo a gennaio 2017 al Meazza.

Fonte: Opta