Verso Milan-Bologna: rossoneri già al lavoro in vista di lunedì sera

Neanche il tempo di rientrare dalla trasferta irlandese che i ragazzi di Pioli si son ritrovati a Milanello per preparare la 1a di campionato

Superato l’ostacolo Shamrock Rovers, il Milan si proietta a capofitto nel campionato, dove farà il suo esordio lunedì sera a San Siro contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic.

Una sfida, quella contro i felsinei, che non va vista come un inframezzo tra le due partite di Europa League e per questo i ragazzi di Stefano Pioli si son già ritrovati oggi a Milanello per una seduta di allenamento, soprattutto quelli che in Irlanda non c’erano (come Rebic, ndr) o che hanno giocato poco (come Tonali, ndr).